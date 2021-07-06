Объявлен состав сборной России по бадминтону на Олимпиаду в Токио

Мировая федерация бадминтона опубликовала результаты олимпийской квалификации на Олимпиаду в Токио. Российские спортсмены завоевали три путёвки в трёх разрядах: Сергей Сирант выступит в мужском одиночном разряде, Евгения Косецкая — в женской одиночном разряде, Владимир Иванов / Иван Созонов — в мужском парном разряде.
Напомним, что из-за отмены ряда турниров в одном шаге на Олимпиаду в Токио не сумели квалифицироваться чемпионы Европы Родион Алимов / Алина Давлетова, также вторыми на листе ожидания осталась женская пара Екатерина Малькова / Алина Давлетова.
Олимпийский турнир по бадминтону состоится с 24 июля по 2 августа 2021 года, в нем примут участие 87 мужчин и 86 женщин, представляющих 50 Национальных олимпийских комитетов (НОК) из пяти Континентальных конфедераций.
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