Министр спорта прокомментировал запрет изображения медведя на купальниках России на ОИ
Поделиться
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал новость, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио (Япония).
«Это решение МОК, международной федерации. Думаю, официальная парадная форма нашей команды не вызывает сомнений, она ассоциируется с нашей страной. Уверен, все зрители Игр будут понимать, что это представители России», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Напомним, российским спортсменам из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запрещено демонстрировать государственную символику, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР). Летняя Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
Комментарии
- 6 июля 2021
-
11:12
-
09:44
-
09:25
- 5 июля 2021
-
18:31
-
14:51
-
14:08
-
13:36
- 4 июля 2021
-
18:56
-
18:22
-
16:41
-
16:09
-
14:01
-
13:52
-
13:07
-
11:03
-
10:23
-
09:56
-
09:47
-
00:30
- 3 июля 2021
-
21:54
-
19:21
-
16:01
-
13:29
-
13:17
-
12:24
-
11:10
-
10:54
- 2 июля 2021
-
23:17
-
17:40
-
13:28
-
11:11
-
10:12
-
09:09
-
09:00
-
00:47
Партнерский контент