Министр спорта прокомментировал запрет изображения медведя на купальниках России на ОИ

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал новость, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио (Япония).

«Это решение МОК, международной федерации. Думаю, официальная парадная форма нашей команды не вызывает сомнений, она ассоциируется с нашей страной. Уверен, все зрители Игр будут понимать, что это представители России», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, российским спортсменам из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запрещено демонстрировать государственную символику, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР). Летняя Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.