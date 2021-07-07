В Госдуме отреагировали на допинг у российских гребцов перед Олимпиадой в Токио

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на новость о том, что российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые должны были поехать на летние Олимпийские игры в Токио, попались на допинге.
«Знаю, что спортсмены не сознались в приёме препаратов. Надо дождаться вскрытия второй пробы и провести расследование ситуации. Независимо от того, в каком виде спорта это произошло, все обязаны соблюдать кодекс ВАДА.
Подобная ситуация была у меня в кёрлинге. Тогда мы проводили расследование, и наш спортсмен признал обнаружение препарата, но не признал сознательное применение. К сожалению, расследование не дало результата, суд не услышал наши доводы. Но запрещённый препарат мельдоний — это четыре года дисквалификации, если не будет весомых аргументов.
В сегодняшней ситуации это вопиющий факт. Очень неприятная новость. В российском спорте сейчас каждое подобное событие как удар. Мы давно с этим боремся. Зачем это всё делать? Непонятно. Очень надеюсь, что факт сознательного применения не подтвердится. Считанные дни остались до Игр. Остаётся надеяться, что это какая-то ошибка», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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