В Госдуме отреагировали на допинг у российских гребцов перед Олимпиадой в Токио

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на новость о том, что российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые должны были поехать на летние Олимпийские игры в Токио, попались на допинге.

«Знаю, что спортсмены не сознались в приёме препаратов. Надо дождаться вскрытия второй пробы и провести расследование ситуации. Независимо от того, в каком виде спорта это произошло, все обязаны соблюдать кодекс ВАДА.

Подобная ситуация была у меня в кёрлинге. Тогда мы проводили расследование, и наш спортсмен признал обнаружение препарата, но не признал сознательное применение. К сожалению, расследование не дало результата, суд не услышал наши доводы. Но запрещённый препарат мельдоний — это четыре года дисквалификации, если не будет весомых аргументов.

В сегодняшней ситуации это вопиющий факт. Очень неприятная новость. В российском спорте сейчас каждое подобное событие как удар. Мы давно с этим боремся. Зачем это всё делать? Непонятно. Очень надеюсь, что факт сознательного применения не подтвердится. Считанные дни остались до Игр. Остаётся надеяться, что это какая-то ошибка», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.