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Олимпийские соревнования в Токио и близлежащих префектурах решено проводить без зрителей

Олимпийские соревнования в Токио и близлежащих префектурах решено проводить без зрителей
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Соревнования летних Олимпийских игр в Токио и соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут без зрителей, сообщает Kyodo.

Решение было принято сегодня на онлайн-встрече организационного комитета Олимпиады-2020, представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и городских властей Токио. Также в среду в Токио прилетел глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Таким образом, без зрительской поддержки останутся футболисты, атлеты, выступающие в парусном и стрелковом спорте, гольфисты, велогонщики и другие.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Режим ЧС введён до 22 августа. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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