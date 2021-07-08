Олимпийские соревнования в Токио и близлежащих префектурах решено проводить без зрителей

Соревнования летних Олимпийских игр в Токио и соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут без зрителей, сообщает Kyodo.



Решение было принято сегодня на онлайн-встрече организационного комитета Олимпиады-2020, представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и городских властей Токио. Также в среду в Токио прилетел глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Таким образом, без зрительской поддержки останутся футболисты, атлеты, выступающие в парусном и стрелковом спорте, гольфисты, велогонщики и другие.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Режим ЧС введён до 22 августа. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.