Олимпийские соревнования в Токио и близлежащих префектурах решено проводить без зрителей

Соревнования летних Олимпийских игр в Токио и соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут без зрителей, сообщает Kyodo.
Решение было принято сегодня на онлайн-встрече организационного комитета Олимпиады-2020, представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и городских властей Токио. Также в среду в Токио прилетел глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Таким образом, без зрительской поддержки останутся футболисты, атлеты, выступающие в парусном и стрелковом спорте, гольфисты, велогонщики и другие.
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Режим ЧС введён до 22 августа. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
- 8 июля 2021
-
15:14
-
12:59
-
11:33
- 7 июля 2021
-
19:37
-
19:29
-
17:55
-
17:35
-
17:20
-
15:56
-
15:55
-
15:28
-
14:36
-
13:01
-
11:58
-
10:58
-
00:23
- 6 июля 2021
-
21:45
-
21:15
-
20:41
-
19:32
-
18:56
-
17:26
-
15:33
-
15:12
-
11:12
-
09:44
-
09:25
- 5 июля 2021
-
18:31
-
14:51
-
14:08
-
13:36
- 4 июля 2021
-
18:56
-
18:22
-
16:41
-
16:09