Александр Лукашенко обратился к олимпийцам Беларуси перед Олимпиадой в Токио

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к спортсменам, которые будут защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Токио. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

«Хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения — это не только личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики. Хотя спорт давно уже стал разменной картой в политике, к сожалению.

Ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны всё, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями. Ответственность высочайшая.

Безусловно, вы всё понимаете. Но эта ноша не тяжелее тех испытаний, которые вы уже преодолели. Я в деталях осведомлен, через что вам пришлось пройти. Но вы всё-таки прошли. Остался главный, но решающий шаг.

Определённые сложности создадут медицинские ограничения, усиленный контроль со стороны различных структур. Не исключен и прессинг с политическим подтекстом», — приводит слова Лукашенко «Белта».