Первый канал покажет церемонию открытия Олимпиады в Токио в прямом эфире

Первый канал покажет прямую трансляцию с церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр, которая пройдёт на Национальном олимпийском стадионе в Токио 23 июля. Церемония открытия даст официальный старт Олимпиаде, которая впервые в истории будет проводиться на фоне строгих ограничений, действующих в связи с пандемией.

Прямая трансляция из Токио начнётся 23 июля в 14:00 по московскому времени. Повтор будет показан в 21:30 мск.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета. На Играх в Токио выступят 335 спортсменов. Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).