Первый канал покажет церемонию открытия Олимпиады в Токио в прямом эфире

Первый канал покажет прямую трансляцию с церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр, которая пройдёт на Национальном олимпийском стадионе в Токио 23 июля. Церемония открытия даст официальный старт Олимпиаде, которая впервые в истории будет проводиться на фоне строгих ограничений, действующих в связи с пандемией.
Прямая трансляция из Токио начнётся 23 июля в 14:00 по московскому времени. Повтор будет показан в 21:30 мск.
Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета. На Играх в Токио выступят 335 спортсменов. Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).
- 12 июля 2021
-
21:24
-
17:22
-
00:20
- 11 июля 2021
-
23:41
-
18:54
-
16:23
-
16:19
-
16:02
-
13:38
-
13:12
-
12:07
-
11:59
-
11:41
-
10:12
-
09:57
-
09:48
-
09:35
- 10 июля 2021
-
21:57
-
14:40
- 9 июля 2021
-
23:29
-
18:20
-
18:04
-
15:46
-
15:21
-
13:48
-
12:45
-
12:23
-
10:25
-
02:06
- 8 июля 2021
-
23:46
-
19:03
-
17:23
-
15:14
-
12:59
-
11:33