Расписание соревнований по лёгкой атлетике на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по лёгкой атлетике.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио. Расписание финалов

30 июля. 13:00 мск. 10000 м (мужчины).

31 июля. 13:00. Метание диска (мужчины). 100 м (женщины). Эстафета 4x400 м (микст).

1 августа. 3:10 — толкание ядра (женщины). 13:00 — прыжки в высоту (мужчины). 100 м (мужчины). Тройной прыжок (женщины).

2 августа. 3:00 — 100 м с барьерами (женщины). Прыжки в длину (мужчины). 13:00 — 3000 м стипль-чез (мужчины). Метание диска (женщины). 5000 м (женщины).

3 августа. 3:00 — 400 м с барьерами (мужчины). Прыжки в длину (женщины). 13:00 — 800 м (женщины). Прыжки с шестом (мужчины). Метание молота (женщины). 200 м (женщины).

4 августа. 3:00 — 400 м с барьерами (женщины). 12:30 — 3000 м стипль-чез (женщины). 800 м (мужчины). Метание молота (мужчины). 200 м (мужчины).

5 августа. 3:00 — тройной прыжок (мужчины). Толкание ядра (мужчины). 110 м с барьерами (мужчины). 10:30 — ходьба, 20 км (мужчины). 13:00 — прыжки с шестом (женщины). 400 м (мужчины). Десятиборье. Семиборье. 23:30 — ходьба, 50 км (мужчины).

6 августа. 10:30 — ходьба, 20 км (женщины). 13:50 — 5000 м (мужчины). 400 м (женщины). 1500 м (женщины). Метание копья (женщины). Эстафета 4x100 м (женщины, мужчины).

7 августа. 1:00 — марафон (женщины). 13:00 — прыжки в высоту (женщины). 10 000 м (женщины). 1500 м (мужчины). Метание копья (мужчины). Эстафета 4x400 м (женщины, мужчины).

8 августа. 1:00 — марафон (мужчины).