Соперник Шубенкова: у меня не было шанса получить место в сборной честным путём

Олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро в беге на 110 метров с барьерами Омар Маклауд отреагировал на своё непопадание в заявку сборной Ямайки на Олимпиаду в Токио.

«Меня не выбрали представлять мою страну на Олимпийских играх в этом году из-за человеческого фактора.

Моя правда в том, что я не думаю, что мне была предоставлена справедливая возможность заслужить своё место правильным способом, а то, что моя собственная страна так отнеслась к событию, в котором участвует действующий олимпийский чемпион, назначив наш финал на 8 утра, было очень безответственно и, мягко говоря, удручающе.

Я могу продолжать и продолжать, но это, очевидно, ничего не изменит.

Сердце разбито, так как последние две недели были очень тяжелыми эмоционально, физически и психологически», — написал Маклауд в своём «Инстаграме».