Расписание соревнований по стрельбе на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по стрельбе.

Олимпийские игры. Токио. Стрельба. Расписание финалов

24 июля. 4:30 мск — пневматическая винтовка, 10 м (женщины). 8:30 — пневматический пистолет, 10 м (мужчины).

25 июля. 5:00 — пневматический пистолет, 10 м (женщины). 9:00 — пневматическая винтовка, 10 м (мужчины).

26 июля. 7:00 — скит (женщины). 9:00 — скит (женщины).

27 июля. 5:00 — пневматический пистолет, 10 м (микст). 9:00 — пневматическая винтовка, 10 м (микст).

29 июля. 7:00 — трап (женщины). 9:00 — трап (мужчины).

30 июля. 6:00 — пистолет, 25 м (женщины).

31 июля. 6:00 — трап (микст). 8:30 — винтовка с трёх позиций, 50 м (женщины).

2 августа. 7:30 — скоростной пистолет, 25 м (мужчины). 9:00 — винтовка с трёх позиций, 50 м (мужчины).

Стрельба из лука. Расписание финалов

24 июля. 8:15 — командное первенство (микст).

25 июля. 7:45 — командное первенство (женщины).

26 июля. 7:45 — командное первенство (мужчины).

30 июля. 8:45 — индивидуальное первенство (женщины).

31 июля. 8:45 — индивидуальное первенство (мужчины).