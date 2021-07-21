Расписание соревнований по стрельбе на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по стрельбе.
Олимпийские игры. Токио. Стрельба. Расписание финалов
24 июля. 4:30 мск — пневматическая винтовка, 10 м (женщины). 8:30 — пневматический пистолет, 10 м (мужчины).
25 июля. 5:00 — пневматический пистолет, 10 м (женщины). 9:00 — пневматическая винтовка, 10 м (мужчины).
26 июля. 7:00 — скит (женщины). 9:00 — скит (женщины).
27 июля. 5:00 — пневматический пистолет, 10 м (микст). 9:00 — пневматическая винтовка, 10 м (микст).
29 июля. 7:00 — трап (женщины). 9:00 — трап (мужчины).
30 июля. 6:00 — пистолет, 25 м (женщины).
31 июля. 6:00 — трап (микст). 8:30 — винтовка с трёх позиций, 50 м (женщины).
2 августа. 7:30 — скоростной пистолет, 25 м (мужчины). 9:00 — винтовка с трёх позиций, 50 м (мужчины).
Стрельба из лука. Расписание финалов
24 июля. 8:15 — командное первенство (микст).
25 июля. 7:45 — командное первенство (женщины).
26 июля. 7:45 — командное первенство (мужчины).
30 июля. 8:45 — индивидуальное первенство (женщины).
31 июля. 8:45 — индивидуальное первенство (мужчины).
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