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Водное поло, Олимпиада-2020 в Токио — расписание соревнований, летние Олимпийские игры — 2021

Расписание соревнований по водному поло на Олимпийских играх — 2020 в Токио
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С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по водному поло.

Водное поло. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Расписание соревнований
24 июля. 12:20 мск. Группа B. 1-й тур. Россия — Китай.
26 июля. 8:00. Группа B. 2-й тур. Россия — Венгрия.
30 июля. 8:00. Группа B. 4-й тур. Россия — США.
1 августа. 12:20. Группа B. 5-й тур. Россия — Япония.
3 августа. 8:00, 12:20 — 1/4 финала.
5 августа. 8:00, 12:20 — 1/2 финала, матчи за 5–8-е места.
7 августа. 3:30, 7:40, 10:30 — матчи за 7-е, 5-е, 3-е места, финал.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.

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