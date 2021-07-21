Расписание соревнований по водному поло на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по водному поло.



Водное поло. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Расписание соревнований

24 июля. 12:20 мск. Группа B. 1-й тур. Россия — Китай.

26 июля. 8:00. Группа B. 2-й тур. Россия — Венгрия.

30 июля. 8:00. Группа B. 4-й тур. Россия — США.

1 августа. 12:20. Группа B. 5-й тур. Россия — Япония.

3 августа. 8:00, 12:20 — 1/4 финала.

5 августа. 8:00, 12:20 — 1/2 финала, матчи за 5–8-е места.

7 августа. 3:30, 7:40, 10:30 — матчи за 7-е, 5-е, 3-е места, финал.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.