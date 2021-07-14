Российским олимпийцам объяснили, как надо отвечать на вопросы о допинге и Крыме

Российские спортсмены получили инструкцию от Олимпийского комитета России (ОКР), как нужно отвечать на спорные вопросы на Олимпиаде в Токио (Япония). Об этом сообщает издание «Ведомости».

В документе указано, что Крым, Донбасс и другие подобные вопросы не надо обсуждать, поскольку спорт должен оставаться вне политики. На вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а санкции против России за допинг должны комментировать те, кто их вводил.

Самый простой выход из ситуации, считают в ОКР, — ответить: «No comment».

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Изначально они должны были состояться в 2020 году.