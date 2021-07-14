ОКР представил талисманов сборной России на Олимпиаде в Токио. Видео

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором показано, как выглядят Мишка-Неваляшка и Шапко-Кот, ставшие талисманами национальной команды на летних Олимпийских играх в Токио.

«Если вы ещё их не знали, то самое время познакомиться. Мишка-Неваляшка и Шапко-Кот — это талисманы нашей команды. Они разные, у каждого свой характер и мнение обо всём, что происходит вокруг.

Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. А Кот достаточно серьёзный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки всё-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть», — отмечается в подписи к видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» ОКР.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.