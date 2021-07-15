Вероника Андрусенко прокомментировала отстранение за нарушение антидопинговых правил

Член олимпийской сборной России по плаванию Вероника Андрусенко отреагировала на сообщение о временном отстранении за нарушение антидопинговых правил.
«Для меня эта новость стала настоящим шоком. Как мне сообщили, это связано с 2014 и 2015 годами. Узнала об этом 13-го. Я всегда была за чистый спорт, никогда не нарушала антидопинговые правила. Продолжу готовиться к Олимпиаде и надеюсь, что моя невиновность будет доказана», — приводит слова Андрусенко «Р-Спорт».
Также Международная федерация плавания (FINA) отстранила Александра Кудашева. Такое решение связано с расследованием Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по факту манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории.
30-летняя Андрусенко — чемпионка Европы 2012 года на короткой воде, многократная чемпионка России. 25-летний Кудашев — чемпион Универсиады 2019 года на дистанции 200 м баттерфляем, двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европы, многократный чемпион России.
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