«Большего позора трудно ожидать». Российские олимпийцы попались на допинге перед ОИ-2020

Олимпиада в Токио ещё не стартовала, а в пробах спортсменов сборной России уже найден запрещённый препарат. Пробы гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина дали положительный результат на мельдоний. Тот самый препарат, из-за которого фактически оборвалась карьера Марии Шараповой и который стал причиной самого громкого скандала на Олимпиаде в Пхёнчхане. Мельдоний запрещён в спорте с 1 января 2016 года, но у наших спортсменов его находят и пять лет спустя. Ну как же так?
«Ведём разбирательство»
«Внесоревновательная проба 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции дала положительную пробу у двух спортсменов — Никиты Моргачёва и Павла Сорина. Это мельдоний. Получили уведомление из РУСАДА 1 июля, поэтому спортсмены были оставлены в Москве. Ведём разбирательство.
Будет вскрываться проба Б, минимальная надежда на хороший исход остается, но мы понимаем, что, скорее всего, Никите и Павлу не смогут принять участие в Олимпийских играх», — заявил РИА Новости глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
Моргачёв и Сорин должны были выступить в четвёрке парной вместе с Артёмом Косовым и Николаем Пименовым. В итоге срочно была сделана замена. Вместо обвиняемых в нарушении антидопинговых правил спортсменов в состав четвёрки были включены Никита Еськин и Александр Матвеев.
Именно мужская четвёрка парная 27 июля первой из российских представителей академической гребли вступит в борьбу на Олимпиаде. В настоящее время все российские гребцы уже находятся в Японии, где проводят последний тренировочный сбор.
«Мне ужасно стыдно»
Одним из первых на новость о мельдонии в сборной России отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев, который и сам занимался греблей.
«Я в ужасе. Куда смотрели спортсмены и врачи? Мне ужасно стыдно. Это полный привет. Большего позора было трудно ожидать. Особенно после того, через что мы прошли перед этой Олимпиадой. Большой привет спортсменам, тренерам и врачам. Это всё не добавляет оптимизма при подготовке», — сказал Губерниев «Чемпионату».
И Губерниева можно понять. Ну какой мельдоний в 2021 году? Спортсмены, по данным источника телеграм-канала Baza, утверждают, что запрещённый препарат мог попасть в организм только с биодобавками. А добавки они принимали исключительно по согласованию с врачами сборной. Если это действительно так, то можно только за голову схватиться. Ещё раз – какой мельдоний в 2021-м?! То ли спортсмены чего-то недоговаривают, то ли врачи наши так ничему и не научились. Шарапову ещё в 2016-м дисквалифицировали – не, не слышали?
Какая Олимпиада без мельдония?
Хорошо ещё, что внесоревновательный тест был проведён не во время Олимпиады в Токио. И скандала на весь мир, скорее всего, удастся избежать. Да, попались. Да, мельдоний. Но в олимпийском составе нарушителей нет. Так что всё почти в порядке.
Во всяком случае, не так, как было в Пхёнчхане, когда попался Александр Крушельницкий, который всего-то пару дней успел побывать в ранге героя, завоевав вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой бронзу в кёрлинге среди смешанных дуэтов. В его пробе тоже был найден мельдоний.
Нашу сборную до Пхёнчхана допустили с огромным трудом, и только в качестве «Олимпийских атлетов из России», а не сборной России. Возможно, на этот раз последствий удастся избежать.
Но мельдоний принимают одни, а стыдно почему-то совсем другим. И это самое печальное.
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