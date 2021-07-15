Документы по делу пловцов Андрусенко и Кудашева направлены в Спортивный арбитражный суд

Адвокаты временно отстранённых российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева направили в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы по делу спортсменов.

«Все правовые процедуры в CAS, целью которых является допуск пловцов к Играм, уже инициированы. Соответствующие документы уже направлены», — приводит слова источника ТАСС.

Международная федерация плавания (FINA) объявила о временном отстранении двух членов олимпийской сборной России по плаванию за нарушение антидопинговых правил. Такое решение связано с расследованием Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по факту манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории.



30-летняя Андрусенко — чемпионка Европы 2012 года на короткой воде, многократная чемпионка России. 25-летний Кудашев — чемпион Универсиады 2019 года на дистанции 200 м баттерфляем, двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европы, многократный чемпион России.