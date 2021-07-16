Знаменосец России на Олимпиаде прокомментировал необходимость нести нейтральный флаг

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Максим Михайлов, который стал знаменосцем сборной России на Олимпиаде в Токио, рассказал, как относится к тому, что ему нужно будет нести нейтральный флаг на церемонии открытия Игр. Россия из-за санкций ВАДА лишена права выступать под государственным флагом.

«Конечно, есть осадок и сожаление, что выступать придётся без наших флага и гимна. Мы представляем великую страну, которая считается фаворитом на каждой Олимпиаде.

Церемонию открытия смотрит весь мир, хотелось пройти с российским флагом, когда на весь мир показываешь флаг своей страны, эмоции сильнее, настроение более приподнятое. Когда выигрываешь для страны медаль — то же самое. Хочется, чтобы все видели, кого ты представляешь. Ведь флаги висят даже в олимпийской деревне около таблиц с результатами соревнований», — приводит слова Михайлова «Комсомольская правда».