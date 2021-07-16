Пропавший в Японии угандийский спортсмен оставил записку

20-летний спортсмен сборной Уганды, пропавший из расположения своей команды в Японии, оставил записку, в которой сообщил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как жизнь там трудна, и попросил членов своей делегации передать его вещи жене на родине, сообщает Kyodo.
Исчезновение тяжелоатлета обнаружили тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус. Спортсмена не оказалось в номере гостиницы, где он проживал. Позже стало известно, что он купил билет на скоростной поезд в Японии.
Угандийский спортсмен не вошёл в число участников предстоящих летних Олимпийских игр в Токио и должен был вернуться на родину 20 июля. Тяжелоатлет, находясь на предолимпийском сборе в Японии, не квалифицировался на Игры.
Ранее в команде Уганды были выявлены два случая коронавируса, вследствие чего её поместили на карантин в городе Идзумисана. Недавно спортсменам разрешили вернуться к тренировкам, но продолжили ежедневное тестирование.
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