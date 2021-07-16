Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Пропавший в Японии угандийский спортсмен оставил записку

Пропавший в Японии угандийский спортсмен оставил записку
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний спортсмен сборной Уганды, пропавший из расположения своей команды в Японии, оставил записку, в которой сообщил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как жизнь там трудна, и попросил членов своей делегации передать его вещи жене на родине, сообщает Kyodo.

Исчезновение тяжелоатлета обнаружили тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус. Спортсмена не оказалось в номере гостиницы, где он проживал. Позже стало известно, что он купил билет на скоростной поезд в Японии.

Угандийский спортсмен не вошёл в число участников предстоящих летних Олимпийских игр в Токио и должен был вернуться на родину 20 июля. Тяжелоатлет, находясь на предолимпийском сборе в Японии, не квалифицировался на Игры.

Ранее в команде Уганды были выявлены два случая коронавируса, вследствие чего её поместили на карантин в городе Идзумисана. Недавно спортсменам разрешили вернуться к тренировкам, но продолжили ежедневное тестирование.

Новость по теме
Стали известны подробности исчезновения 20-летнего угандийца в Японии перед Олимпиадой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021