На Олимпиаде в Токио будут использовать интершум с предыдущих Игр

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что на Олимпиаде в Токио будет использоваться звуковое сопровождение с предыдущих Игр.

«Для спортсменов будет использована современная технология — иммерсивная звуковая система, которая основана на звуковой поддержке спортсменов с предыдущих Олимпиад.

Для каждого вида спорта будет использовано характерное для него звуковое сопровождение. Спортсмены будут чувствовать себя как на олимпийском стадионе, они будут чувствовать, что окружены зрителями и болельщиками», — приводит слова Баха ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была состоятся ещё летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса планы по проведению соревнований нарушились, и Игры были перенесены на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа, но иностранных болельщиков на соревнованиях не будет.



При этом почти за неделю до начала соревнований на территории Японии продолжает сохраняться сложная эпидемиологическая ситуация. Суточный прирост новых случаев держится на отметке выше 1 тыс. человек.