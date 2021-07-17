В Токио установлено рекордное число заболевших коронавирусом с января 2021 года

В Токио за последние сутки зафиксировано 1410 случаев заражения коронавирусом – это рекордное число с января 2021 года. За день умерли два человека.

Число заразившихся коронавирусом в Токио четыре дня подряд превышает 1000 человек в сутки.

В городе уже открылась олимпийская деревня, в которую постепенно начинают прибывать иностранные делегации. Среди спортсменов уже есть заболевшие COVID-19.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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