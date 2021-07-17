Президент ВФП об отстранении Андрусенко и Кудашева: уверены, всё будет хорошо

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко прокомментировал дисквалификацию российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.
«Суд должен состояться в ближайшее время, результаты будут объявлены. Спортсмены находятся в заявке, мы не суетимся. Дело в том, что в плавании вообще допинг не практикуется, и мы уверены, что всё будет хорошо. Они отстранены, но с их стороны нарушений не было. Будьте спокойны. Речь идёт о делах 2014 года. Я знаю, что руководство федерации в лице Владимира Сальникова сделало всё, чтобы исход был положительным. Скорее всего, в понедельник-вторник уже всё будет ясно. Команда спокойна, ребята – тоже. Все знают, что нам скрывать нечего. Расшатывать ситуацию сейчас не нужно. И так очень смешно, что об этом сообщили буквально перед стартом Олимпиады», — цитирует Авдиенко «Газета. Ru».
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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