Композитор Игр в Токио извинился за жестокие издевательства над одноклассниками в детстве

Кейго Оямада, японский композитор, чья музыка будет звучать на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, извинился за издевательства над одноклассниками в детстве.
Более известный под сценическим псевдонимом Корнелиус, он был одним из самых успешных японских авторов-исполнителей на протяжении более чем 25-летней карьеры, и на этой неделе был назван одним из композиторов церемонии открытия Олимпийских игр.
В связи с этим объявлением всплыли два интервью, которые он дал японским музыкальным журналам в 1994-м и 1995-м, в которых он рассказал о том, что в школе подвергал своих сверстников ужасному насилию.
Он описывает, как запер одноклассника-инвалида, обмотал его голову картонной коробкой и насыпал внутрь мел, завернул его в матрас и пинал, заставлял есть собственные фекалии и принуждал мастурбировать на глазах у других учеников.
«Я прошу прощения от всего сердца. В прошлых журнальных интервью я говорил о своих необдуманных высказываниях и действиях по отношению к одноклассникам в школьные годы и людям с ограниченными возможностями в соседних школах, не задумываясь о том, что я делал в то время. Я серьёзно отношусь к тому, что заслуживаю критики. Я вёл себя незрело, и именно чувство вины не позволило мне рассказать об этом раньше», — цитирует музыканта ABC News.
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