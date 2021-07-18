Легкоатлет из США пошутил, что «антисекс-кровати» не станут помехой для марафонцев

Серебряный призёр Олимпийских игр-2016 в беге на 5000 метров, американец Пол Челимо пошутил над решением Международного олимпийского комитета (МОК) поставить в номера спортсменов на Олимпийских играх в Токио (Япония) «антисекс-кровати». МОК аргументировал его тем, что спортсмены должны избегать ненужных форм физического контакта.

«Кровати в олимпийской деревне в Токио сделаны из картона, чтобы избежать близости между спортсменами. Кровати смогут выдержать вес лишь одного человека, чтобы избежать ситуаций, выходящих за рамки спорта.

Не вижу в этом проблем для бегунов на длинные дистанции, даже четыре таких спортсмена смогут залезть на эту кровать», — написал Челимо в своём «твиттере».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.