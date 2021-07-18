Стали известны окончательные составы сборных России по баскетболу 3х3 на Олимпиаду

Стали известны окончательные составы сборной России (мужской и женской команд) по баскетболу 3х3 на Олимпийские игры в Токио (Япония). По сравнению с изначальной заявкой в женской сборной произошла одна перестановка. В Играх не сможет принять участие чемпионка Европы-2015 Мария Черепанова. Вместо неё выступит Евгения Фролкина.

«Мария получила повреждение во Франции, где мы проводили спарринги перед Олимпийскими играми. Надеялись, что она успеет полностью восстановиться, но времени не хватило. Поэтому решили произвести замену. В Токио выступят три молодых игрока и опытная Анастасия Логунова», — приводит слова генерального менеджера сборной России по баскетбол 3х3 Игоря Кочаряна «Спорт-экспресс».

Состав женской сборной России: Юлия Козик, Анастасия Логунова, Евгения Фролкина, Ольга Фролкина.

Состав мужской сборной России: Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров.