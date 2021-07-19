«Управление как в «Лексусе». Российская всадница — об условиях на Олимпиаде в Токио

Российская всадница Инесса Меркулова, которая в настоящее время готовится к летней Олимпиаде в Токио (Япония), рассказала, в каких условиях проживают спортсмены на Играх.

«Уборка, куча людей, которые всё постоянно делают, всё сверкает. Вплоть до туалетов с восемью кнопками, управление как в «Лексусе».

Уже успели пообщаться с коллегами из зарубежных сборных, у нас у всех хорошие отношения. Все рады, что Олимпиада состоится, условия здесь просто фантастические. Наверное, это лучшие условия из всех крупных стартов, где мы были, просто невероятно хорошо всё сделано», — приводит слова Инессы Меркуловой ТАСС.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Игры закончатся 8 августа.