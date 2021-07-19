«Управление как в «Лексусе». Российская всадница — об условиях на Олимпиаде в Токио
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Российская всадница Инесса Меркулова, которая в настоящее время готовится к летней Олимпиаде в Токио (Япония), рассказала, в каких условиях проживают спортсмены на Играх.
«Уборка, куча людей, которые всё постоянно делают, всё сверкает. Вплоть до туалетов с восемью кнопками, управление как в «Лексусе».
Уже успели пообщаться с коллегами из зарубежных сборных, у нас у всех хорошие отношения. Все рады, что Олимпиада состоится, условия здесь просто фантастические. Наверное, это лучшие условия из всех крупных стартов, где мы были, просто невероятно хорошо всё сделано», — приводит слова Инессы Меркуловой ТАСС.
Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Игры закончатся 8 августа.
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