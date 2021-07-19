Соревнования по гребле на ОИ в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц
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Соревнования по гребле на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) оказались под угрозой срыва из-за массового нашествия устриц. Об этом сообщает BBC.
Соревнования по гребле должны пройти в Токийском заливе. Устрицы прикреплялись к поплавкам, расположенным на водной трассе, и чиновники заподозрили проблему, когда поплавки стали тонуть. Сеть поплавков общей протяжённостью 5,6 км либо вытаскивали на берег и ремонтировали, либо очищали от устриц на месте, используя труд водолазов. Общие затраты на устранение последствий неожиданного бедствия составили примерно $ 1,28 млн. Всего выловили 14 тонн устриц.
Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Игры закончатся 8 августа.
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