Олимпийский чемпион из Британии выступил с заявлением по проведению ОИ в пандемию

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в длину, британец Грег Рутерфорд объяснил, почему Олимпиады необходимо проводить даже несмотря на пандемию коронавируса.
«Вне зависимости от того, какой вид спорта вам по душе, Олимпийские игры — величайшее зрелище на Земле. Это больше, чем какое-либо футбольное соревнование или соревнование в другом виде спорта. Многие не считают правильным проведение Игр во время пандемии, но я не согласен.
Объясню почему. Речь о том, чтобы лучшие спортсмены мира имели возможность продемонстрировать свои таланты на крупнейшей арене, чтобы обеспечить лучшую жизнь себе и своим семьям. Речь идёт о тех 70% спортсменов, для которых Игры в Токио будут единственными. Это станет осуществлением их детских мечтаний и, надеюсь, вдохновит следующее поколение сделать то же самое. И речь идёт о немногих избранных, которые получат шанс увековечить себя в качестве величайших, став олимпийским чемпионом.
Я знаю, что я предвзят, поскольку имел возможность участвовать в трёх Олимпийских играх. И я знаю, что есть риски. Риск всегда есть в жизни. Но, учитывая такое количество вакцинированных спортсменов и представителей СМИ и такое количество мер предосторожности, большинство экспертов, похоже, полагают, что шансы на то, что Олимпийские игры станут суперраспространителем коронавируса, невелики, учитывая отсутствие зрителей на трибунах», — приводит слова Рутерфорда Guardian.
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