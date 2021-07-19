Британскую паралимпийку раскритиковали за длину спортивных трусов, назвав её «неуместной»

Паралимпийская спортсменка из Великобритании, прыгунья в длину Оливия Брин сообщила о неприятном инциденте, произошедшем с ней на национальном чемпионате перед Паралимпийскими играми в Токио (Япония). Один из организаторов турнира выразил недовольство по поводу длины её спортивных трусов, назвав её «неуместной».

Публикация доступна в «твиттере» Оливии Брин.

«Я всегда невероятно благодарна волонтёрам, которые помогают проводить соревнования по лёгкой атлетике. Они потрясающе выполняют свою работу, которая позволяет нам соревноваться. Однако сегодня вечером я была разочарована после того, как закончила своё выступление в прыжках в длину. Одна из чиновниц сочла необходимым сообщить мне, что мои спринтерские трусы были слишком коротки и неуместны. Я просто потеряла дар речи.

Я ношу одни и те же трусы на протяжении многих лет, они специально разработаны для таких соревнований. Надеюсь, я смогу носить их в Токио. Этот случай заставил меня усомниться в том, что мужчину стали бы критиковать по такому поводу», — написала Брин в своём «твиттере».

Отметим, что официальным экипировщиком Брин является компания adidas.