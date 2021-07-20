Глава ВАДА намекнул, что пытался не допустить пловцов Андрусенко и Кудашева на ОИ в Токио

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька намекнул, что старался не допустить, чтобы российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев выступили на Олимпиаде в Токио.

14 июля Андрусенко и Кудашев были временно отстранены от соревнований на основании данных из базы московской лаборатории (LIMS). 19 июля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что апелляция спортсменов была удовлетворена и они смогут ВАДА на Играх-2020.

«Накануне Игр департамент ВАДА по разведке и расследованиям занимался тем, чтобы предоставить всю необходимую информацию международным федерациям, чтобы не допустить к участию в Играх спортсменов, против которых есть весомые доказательства о нарушении антидопинговых правил на основании операции LIMS», — цитирует Баньку ТАСС.

