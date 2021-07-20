«Ты не подходишь для картинок». Французская сёрферша — о том, как столкнулась с сексизмом

Французская сёрферша Жоан Дефе рассказала, как столкнулась с сексизмом в свой адрес. В 2014 году от спортсменки, которая в настоящее время готовится к летним Олимпийским играм в Токио, отказался спонсор, что поставило под угрозу её дальнейшую карьеру.

«Они говорили: ты выглядишь не так, ну, знаешь, ты не подходишь для картинок. У меня возникло чувство, будто бы я никогда не подходила им, не соответствовала их бренду», — приводит слова спортсменки AP.

Её поддержала действующая чемпионка мира по сёрфингу Карисса Мур.

«У всех есть своё мнение по поводу того, как должна выглядеть сёрферша. Существуют списки самых «горячих» сёрферш. Я никогда не составляла их, но смотришь на эти списки и думаешь: о, вот как я должна выглядеть», — сказала она.