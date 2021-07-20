Эксперт — о «пузыре» на Олимпиаде в Токио: очевидно, что он уже лопнул

Бывший директор Института здравоохранения при Королевском колледже Лондона Кейдзи Сибуйя выразил обеспокоенность организацией «пузыря» на летних Олимпийских играх в Токио. По новым данным, на Играх уже зафиксирован 71 положительный тест на коронавирус.

«Очевидно, что «пузырь» уже лопнул. Я переживаю, что в Олимпийской деревне появится целое скопление инфекций, которые могут передаваться при контактах с местными жителями», — приводит слова эксперта Reuters.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.