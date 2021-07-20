Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Первые комплекты медалей будут разыграны 24 июля. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований

24 июля, суббота. 1-й день – 11 комплектов наград

04:30 мск. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал.

05:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка.

07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг. Группа А.

08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. Финал.

08:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал.

12:30. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Финал.

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. Финал.

15:00. Фехтование. Женщины. Шпага. Финал.

15:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. Финал.

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. Финал.

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Финал.

25 июля, воскресенье. 2-й день – 18 комплектов наград

04:30. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс. Финал.

04:55. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал.

05:00. Скейтбординг. Мужчины. Улица. Финал.

05:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал.

05:15. Плавание. Женщины. 400 м комплекс. Финал.

06:00. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал.

07:00. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Групповая гонка.

07:45. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Финал.

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронный трамплин 3 м. Финал.

09:00. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал.

09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг. Группа А.

12:35. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Финал.

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 67 кг. Группа А.

15:00. Фехтование. Женщины. Рапира. Финал.

15:45. Фехтование. Мужчины. Шпага. Финал.

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Финал.

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Финал.



26 июля, понедельник. 3-й день – 21 комплект наград

00:30. Триатлон. Мужчины. Финал.

04:30. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Финал.

05:00. Скейтбординг. Женщины. Улица. Финал.

05:20. Плавание. Мужчины. 100 м брасс. Финал.

05:30. Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль. Финал.

06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал.

07:00. Стрельба. Женщины. Скит. Финал.

07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. Финал.

09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри. Финал.

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал.

09:00. Стрельба. Мужчины. Скит. Финал.

09:30. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. Финал.

12:30. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Финал.

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Финал.

13:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг. Группа А.

15:00. Настольный теннис. Микст. Финал.

15:00. Фехтование. Женщины. Сабля. Финал.

15:45. Фехтование. Мужчины. Рапира. Финал.

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Финал.

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Финал.



27 июля, вторник. 4-й день – 22 комплекта наград

00:30. Триатлон. Женщины. Финал.

03:58. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А.

04:00. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал А.

04:50. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал.

05:00. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Финал.

05:00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал.

05:10. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Финал.

05:20. Плавание. Женщины. 100 м брасс. Финал.

09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал.

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал.

09:00. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал.

09:30. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал.

09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 59 кг. Группа А.

11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа. Финал.

12:35. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. Финал.

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. Финал.

13:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал.

13:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 64 кг. Группа А.

14:00. Софтбол. Финал.

16:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Финал.

16:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Финал.

28 июля, среда. 5-й день – 23 комплекта наград

03:18. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А.

03:30. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A.

03:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал A.

04:00. Сёрфинг. Женщины. Финал.

04:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A.

04:40. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль. Финал.

04:55. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал.

05:00. Сёрфинг. Мужчины. Финал.

05:30. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом.

05:30. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом.

05:50. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. Финал.

06:00. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал.

06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал.

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м. Финал.

11:30. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа. Финал.

12:00. Регби-7. Мужчины. Финал.

12:25. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. Финал.

12:50. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. Финал.

13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье. Финал.

13:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг. Группа А.

15:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Финал.

16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Финал.

29 июля, четверг. 6-й день – 17 комплектов наград

03:18. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A.

03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А.

03:50. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А.

04:10. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А.

04:30. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал.

04:40. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. Финал.

05:20. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал.

05:25. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал.

06:05. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал.

07:00. Стрельба. Женщины. Трап. Финал.

09:00. Стрельба. Мужчины. Трап. Финал.

09:30. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал.

12:25. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Финал.

12:50. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Финал.

13:45. Фехтование. Женщины. Командная рапира. Финал.

13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал.

15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал.

30 июля, пятница. 7-й – 21 комплект наград

03:33. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал А.

03:45. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал A.

04:00. Велоспорт. BMX. Мужчины. Финал.

04:00. Велоспорт. BMX. Женщины. Финал.

04:05. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка. Финал А.

04:25. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка. Финал A.

04:40. Плавание. Женщины. 200 м брасс. Финал.

04:50. Плавание. Мужчины. 200 м на спине. Финал.

05:00. Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. Финал.

05:15. Плавание. Мужчины. 200 м комплекс. Финал.

06:00. Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Финал.

06:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. Финал.

08:30. Прыжки на батуте. Женщины. Финал.

08:45. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Финал.

09:30. Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал.

12:25. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. Финал.

13:00. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 10000 м. Финал.

13:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. Финал.

15:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.



31 июля, суббота. 8-й день – 21 комплект наград

01:30. Триатлон. Смешанная эстафета.

04:30. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал.

04:40. Плавание. Женщины. 200 м на спине. Финал.

04:50. Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль. Финал.

05:40. Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.

06:00. Стрельба. Трап. Микст. Финал.

06:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал.

08:30. Прыжки на батуте. Мужчины. Финал.

08:30. Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал.

08:45. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал.

09:30. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Финальная гонка.

09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг. Группа А.

10:00. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Финальная гонка.

12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Финал.

12:00. Регби-7. Женщины. Финал.

13:00. Дзюдо. Командный микст. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м. Финал.

13:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг. Группа А.

1 августа, воскресенье. 9-й день – 25 комплектов наград

01:30. Гольф. Мужчины. Финальный раунд.

03:10. Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра. Финал.

04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины. Финал.

04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины. Финал.

04:30. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал.

04:40. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Финал.

04:45. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал.

05:30. Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.

05:40. Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.

06:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.

06:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. Финал.

06:00. Теннис. Микст. Финал.

07:00. Бадминтон. Смешанные пары. Финал.

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал.

09:30. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Финальная гонка.

10:00. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Финальная гонка.

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Финал.

11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Финал.

12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок. Финал.

13:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Финал.

13:45. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг. Группа А.

14:30. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Финал.

2 августа, понедельник. 10-й день – 22 комплекта наград

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами. Финал.

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину. Финал.

07:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Финал.

07:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал.

09:00. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал.

09:30. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка.

09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг. Группа А.

10:00. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка.

11:00. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур. Финал.

11:00. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур. Финал.

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Финал.

11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Финал.

12:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Финал.

12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание диска. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 м. Финал.

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг. Группа А.

14:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. Финал.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Финал.

3 августа, вторник. 11-й день – 24 комплекта наград

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами. Финал.

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Финал.

05:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. Финал.

05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал.

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал.

06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал.

07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал.

08:30. Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка.

09:00. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка.

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.

11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. Финал.

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Финал.

11:05. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. Финал.

11:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал.

11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал.

12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал.

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг. Группа А.

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. Финал.



4 августа, среда. 12-й день – 17 комплектов наград

00:30. Плавание. Женщины. Открытая вода 10 км.

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. Финал.

05:00. Скейтбординг. Женщины. Парк. Финал.

08:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. Финал.

08:30. Парусный спорт. Женщины. 470. Финальная гонка.

09:00. Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка.

11:45. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал.

12:30. Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал.

12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м. Финал.

12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Финал.

12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м. Финал.

13:00. Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство. Финал.

13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Финал.

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг. Группа А.

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. Финал.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. Финал.

5 августа, четверг. 13-й день – 27 комплектов наград.

00:30. Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км.

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок. Финал.

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра. Финал.

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами. Финал.

05:00. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Финал.

05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал.

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. Финал.

06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. Финал.

07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. Финал.

08:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. Финал.

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Финал.

10:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км.

11:30. Скалолазание. Мужчины. Финал.

11:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. Финал.

11:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 1500 м.

13:00. Лёгкая атлетика. Семиборье. 800 м.

13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал.

13:15. Карате. Женщины. Ката. Финал.

13:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал.

13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. Финал.

14:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. Финал.

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. Финал.

14:15. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг. Финал.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. Финал.



6 августа, пятница. 14-й день – 23 комплекта наград

23:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км.

05:00. Пляжный волейбол. Женщины. Финал.

05:00. Футбол. Женщины. Финал.

08:00. Бокс. Мужчины. До 91 кг. Финал.

10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км.

11:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон. Финал.

11:30. Скалолазание. Женщины. Финал.

12:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал.

13:00. Современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба.

13:00. Хоккей на траве. Женщины. Финал.

13:15. Карате. Мужчины. Ката. Финал.

13:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Финал.

13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. Финал.

13:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м. Финал.

13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м. Финал.

13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м. Финал.

13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья. Финал.

13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал.

13:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал.

14:00. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Финал.

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. Финал.

14:15. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Финал.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Финал.

7 августа, суббота. 15-й день – 34 комплекта наград.

01:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Марафон.

01:30. Гольф. Женщины. Финальный раунд.

05:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Финал.

05:10. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал.

05:30. Баскетбол. Мужчины. Финал.

05:35. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал.

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал.

06:25. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал.

08:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. Финал.

08:00. Бокс. Мужчины. До 75 кг. Финал.

08:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. Финал.

08:00. Бокс. Женщины. До 69 кг. Финал.

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал.

09:20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал.

10:30. Водное поло. Женщины. Финал.

10:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон. Финал.

12:00. Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг. Финал.

12:30. Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг. Финал.

13:00. Бейсбол. Плей-офф. Финал.

13:00. Конный спорт. Конкур. Командное первенство. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 10000 м. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание копья. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал.

13:00. Современное пятиборье. Мужчины. Бег + стрельба.

13:30. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа. Финал.

13:45. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. Финал.

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал.

14:30. Футбол. Мужчины. Финал.

15:00. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. Финал.

15:00. Гандбол. Мужчины. Финал.

15:15. Волейбол. Мужчины. Финал.

8 августа, воскресенье. 16-й день – 13 комплектов наград

01:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон.

05:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Финал.

05:20. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Финал.

05:30. Баскетбол. Женщины. Финал.

06:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. Финал.

06:25. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам (финал).

07:30. Волейбол. Женщины. Финал.

08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал.

08:00. Бокс. Женщины. До 75 кг. Финал.

08:00. Бокс. Мужчины. До 63 кг. Финал.

08:00. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. Финал.

09:00. Гандбол. Женщины. Финал.

10:30. Водное поло. Мужчины. Финал.