«Смотрю на свою ногу — а там нет мышц!» Артур Далалоян подробно рассказал о травме

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о травме ноги, полученной в апреле 2021 года.

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«Мне просто стянули ахилл и сшили его, там образовалось уплотнение на месте шва, который должен был срастись, нужно было выждать, а затем начать ахилл растягивать. Очень сложно было растягивать, его же стянули, сухожилие стало короче, плюс три недели в сапоге у меня стопа была оттянута, то есть ахилл сокращён.

Когда сапог сняли, я смотрю на свою ногу, а там нет мышц, абсолютно! Вот это меня повергло в шок, все мышцы, которые я годами тренировал, разрабатывал, чтобы толкаться, просто исчезли. Есть берцовая кость, и всё. Вокруг нее какое-то мясо. Ну что мне оставалось делать?

Я уже на следующий день после операции начал как-то шевелить пальцами, разрабатывать икроножную, давать туда нервный импульс. Целый день работал пальцами ноги, даже когда что-то смотрел на телефоне. Затем пресс, плечи прокачивал. Работа эта мне далась сложно, но успешно», — цитирует Далалояна «Матч ТВ».