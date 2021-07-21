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20-летний тяжелоатлет из Уганды, совершивший неудачный побег в Японии, вернётся на родину

20-летний тяжелоатлет из Уганды, совершивший неудачный побег в Японии, вернётся на родину
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20-летний угандийский тяжелоатлет Джулиус Сэкитолеко, который ранее совершил побег по прибытии в Японию на Олимпиаду, вскоре после чего был найден полицией, вернётся на родину. Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на сообщение посольства Уганды в Японии.

Ранее сообщалось, что Сэкитолеко купил билет, расплатившись наличными, на ближайшей к олимпийскому отелю железнодорожной станции. Спортсмен отправился в город Нагоя, где встретился с одним из соотечественников, после чего вместе с ним на автомобиле поехал в город Гифу (префектура Айти). Именно полицейские Айти заметили исчезнувшего спортсмена на городских камерах видеонаблюдения. Таким образом, органы вышли на след соотечественника Сэкитолеко, который помогал ему скрываться.

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