20-летний тяжелоатлет из Уганды, совершивший неудачный побег в Японии, вернётся на родину

20-летний угандийский тяжелоатлет Джулиус Сэкитолеко, который ранее совершил побег по прибытии в Японию на Олимпиаду, вскоре после чего был найден полицией, вернётся на родину. Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на сообщение посольства Уганды в Японии.

Ранее сообщалось, что Сэкитолеко купил билет, расплатившись наличными, на ближайшей к олимпийскому отелю железнодорожной станции. Спортсмен отправился в город Нагоя, где встретился с одним из соотечественников, после чего вместе с ним на автомобиле поехал в город Гифу (префектура Айти). Именно полицейские Айти заметили исчезнувшего спортсмена на городских камерах видеонаблюдения. Таким образом, органы вышли на след соотечественника Сэкитолеко, который помогал ему скрываться.