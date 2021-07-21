Дмитрий Губерниев назвал российскую спортсменку, за которую отдельно поболеет на ОИ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, за кого будет болеть на Олимпиаде в Токио. Он отдельно выделил Анну Прокатень, которая выступает в академической гребле.

«Очень многих людей. Отдельно выделю Аню Прокатень — нашу одиночницу в гребле, отдельно выделю наших синхронисток, наших пловцов, всех наших гребцов на байдарке и каноэ. Я ещё собираюсь за лёгкую атлетику взяться. И вот тут уже у нашей десятки не будет шанса выступить слабо. Нужно всех победить.

Жду сюрпризов в наших игровых видах. Хотя не могу сказать, что это сюрпризы, если посмотреть на мужской волейбол или женский гандбол. Но как-то многие игроцкие виды у нас потерялись. Футбол вообще никак в олимпийскую семью не вернется. В новой российской истории мы ни разу не выступали на Олимпиаде. Баскетбол тоже наш национальный позор, не побоюсь этого слова. Интересно посмотреть на новые виды спорта — то же скалолазание», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».