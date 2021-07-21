В Японии на одном из стадионов Олимпиады видели медведя
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В Фукусиме на бейсбольно-софтбольном стадионе, который примет соревнования в рамках летних Олимпийских игр в Токио, видели медведя. Об этом сообщает USA Today.
«Вчера рано утром охранник обнаружил медведя на стадионе Адзума. Мы также получили аналогичную информацию сегодня утром», — сказал представитель полиции.
По сообщениям местных СМИ, медведь высотой чуть менее метра до сих пор не найден, несмотря на то что власти проводили поиски в течение ночи.
«Мы не смогли найти и поймать медведя. И, хотя на стадионе не будет зрителей, мы начеку и ищем медведя в том районе», — добавил он.
Сборная Японии победила Австралию со счётом 8:1 в первом матче по софтболу на Олимпиаде, после этого США обыграли Италию со счётом 2:0.
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