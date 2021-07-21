97% участников опроса ВЦИОМ не смогли назвать ни одного российского олимпийца

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, посвящённого летним Олимпийским играм в Токио.
Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1% назвали трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.
Почти две трети россиян (61%) собираются следить за ходом Игр, при этом 15% сообщили, что будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, 10% будут смотреть только те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на призовые места, а 36% будут смотреть только трансляции интересных им видов спорта.
Среди тех, кто планирует следить за Олимпийскими играми, наибольший интерес вызывают лёгкая атлетика (33%), водные виды спорта (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%) и волейбол (14%).
- 21 июля 2021
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