Дмитрий Губерниев оценил новость о ковиде у Бородина, из-за которого тот пропустит ОИ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу того, что чемпион Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексом, российский пловец Илья Бородин заразился коронавирусом, вследствие чего не сможет выступить на летней Олимпиаде в Токио.

«Эх, Бородин! Парень классный и пловец блестящий! Потеря для команды! Здоровья желаю!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

18-летний Илья Бородин сдал положительный тест на коронавирус на предолимпийском сборе во Владивостоке. Он должен был стартовать в Токио на дистанциях 200 и 400 м комплексом.

Ранее сообщалось, что в Токио перед летними Олимпийскими играми побит суточный рекорд заражаемости коронавирусной инфекцией за последние полгода.