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Денис Аблязин: нервозности перед Играми нет

Денис Аблязин: нервозности перед Играми нет
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Российский гимнаст Денис Аблязин рассказал о своей готовности к Играм в Токио.

«Всё отработали, всё получилось, считаю, хорошая тренировка была. На соперников внимания особо не обращал, мне нужно сделать своё, как и любому спортсмену нашей команды — отработать свои снаряды. Сегодня из трёх моих все три получились. Ноги восстановились, всё хорошо, всё отлично. На Играх буду делать кольца, опорный и вольные», — цитирует Аблязина «Матч ТВ».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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