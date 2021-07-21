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Софья Великая — о том, что будет нести знамя ОКР: для меня это честь

Софья Великая — о том, что будет нести знамя ОКР: для меня это честь
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Российская фехтовальщица Софья Великая рассказала про свою миссию знаменосца.

«Главное, чтобы в Олимпийской деревне фен работал. Я счастлива, мне это крайне приятно. Будет о чём рассказать детям. Очень рада, что выбрали меня. В нашей команде много достойных кандидатов. Все одновременно не могут идти с флагом. Рада, что мне выпала такая возможность. Для меня это честь», — цитирует Великую пресс-служба ОКР.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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