Софья Великая — о том, что будет нести знамя ОКР: для меня это честь

Российская фехтовальщица Софья Великая рассказала про свою миссию знаменосца.

«Главное, чтобы в Олимпийской деревне фен работал. Я счастлива, мне это крайне приятно. Будет о чём рассказать детям. Очень рада, что выбрали меня. В нашей команде много достойных кандидатов. Все одновременно не могут идти с флагом. Рада, что мне выпала такая возможность. Для меня это честь», — цитирует Великую пресс-служба ОКР.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.