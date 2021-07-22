Легендарный гандбольный тренер Трефилов объяснил, почему сборной России нужен Бердыев

Знаменитый тренер Евгений Трефилов, который в качестве наставника женской сборной России по гандболу становился чемпионом Олимпийских игр и четырежды — чемпионом мира, объяснил, почему хочет, чтобы главным тренером сборной России по футболу стал Курбан Бердыев. Напомним, помимо Бердыева, кандидатами на пост являются немецкий специалист Штефан Кунц и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

«Я бы хотел русского тренера. Пусть у него и туркменский паспорт. Имею в виду Бердыева. Он советский, это никуда не денется. Должен тренировать человек, который хочет этого, а не просто зарабатывает деньги.

Я готов за свою родину порвать. Но иногда ловлю себя на мысли: «Как бы я работал за границей?» От забора до обеда! Повезло — выиграл. Не повезло — что ж, ребята, я отработал. А здесь с меня за поражение все спросят», — приводит слова Трефилова «Р-Спорт».