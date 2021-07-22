Главный тренер женской сборной России по гандболу поделился мнением о команде Бразилии

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев рассказал, что думает о команде Бразилии, которая станет первым соперником его подопечных.

«Бразилия — команда довольно возрастная. На свежести могут выдать одну-две игры, потом сдуваются физически. А так индивидуально сильные игроки, играющие в европейских чемпионатах.

Когда пик акклиматизации? Сколько часов лететь, столько дней надо на акклиматизацию, но так говорят в простонародье. У нас неделя, с каждым днём девчонки чувствуют себя всё лучше, доктор нам помогает.

Опасения, что акклиматизация придётся на матч с Бразилией? Искать причины, что это акклиматизация? Нет, никаких отговорок даже не предполагается», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.