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Волейболистка сборной России окончила школу с золотой медалью. Фото

Волейболистка сборной России окончила школу с золотой медалью. Фото
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Волейболистка сборной России Арина Федоровцева, которая в настоящее время готовится к летним Олимпийским играм в Токио (Япония), окончила среднюю школу с золотой медалью. Соответствующее фото спортсменка выложила в «сториз» своего «инстаграма».

«Хотела — получила. Дистанционно радуюсь», — подписала она фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/a.fed.10/?hl=ru

Состав женской сборной России по волейболу на Олимпийские игры в Токио

Связующие: Полина Матвеева, Евгения Старцева.
Диагональные: Наталия Гончарова, Анна Лазарева.
Блокирующие: Екатерина Енина, Ирина Королёва, Ирина Фетисова.
Доигровщицы: Ирина Воронкова, Ксения Смирнова, Арина Федоровцева.
Либеро: Анна Подкопаева, Дарья Пилипенко.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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