Евгений Плющенко поделился мнением о нейтральном статусе российских олимпийцев в Токио

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал то, что российские олимпийцы вынуждены выступать в нейтральном статусе на Олимпиаде в Токио. Российские спортсмены в связи с санкциями ВАДА не могут выступать под государственным флагом, в случае победы вместо гимна России прозвучит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.
«Не надо на Олимпиаде бороться с соперниками, нужно бороться с самим собой. Это Олимпийские игры, и ты едешь туда показать свой самый лучший результат. Что касается отсутствия гимна России на Играх в Токио, то гимн и флаг у нас в сердце, всё это мы уже проходили и знаем.
Конечно, нашему государству и, прежде всего, спортивным чиновникам нужно отстаивать наших спортсменов, чтобы российская сборная выступала под своим флагом. Я думаю, что над этим вопросом ведутся работы, и на следующей Олимпиаде, надеюсь, будет всё в порядке», — приводит слова Плющенко Legalbet.
- 22 июля 2021
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