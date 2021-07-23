Церемония открытия Олимпийских игр — 2020: эфир на Первом канале начнётся в 14:00
Поделиться
23 июля в Токио пройдёт церемония открытия Олимпийских игр. Открытие состоится на Национальном стадионе Токио. Церемония пройдёт без зрителей.
Церемонию открытия покажет Первый канал. Начало трансляции — 14:00 по московскому времени.
Знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия будут Софья Великая и Максим Михайлов.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
Комментарии
- 23 июля 2021
-
13:01
-
12:54
-
12:54
-
12:51
-
12:22
-
12:22
-
12:13
-
12:00
-
11:56
-
11:49
-
11:41
-
11:35
-
11:25
-
11:07
-
10:58
-
10:44
-
10:44
-
10:41
-
10:37
-
10:27
-
10:18
-
10:11
-
10:09
-
10:03
-
09:37
-
09:32
-
09:25
-
09:09
-
08:59
-
08:59
-
08:55
-
08:51
-
08:31
-
08:30
-
08:02
Партнерский контент