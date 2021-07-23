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Церемония открытия Олимпийских игр — 2020: прямой эфир на Первом канале, смотреть онлайн, трансляция ОИ-2021, ОИ-2020

Церемония открытия Олимпийских игр — 2020: эфир на Первом канале начнётся в 14:00
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23 июля в Токио пройдёт церемония открытия Олимпийских игр. Открытие состоится на Национальном стадионе Токио. Церемония пройдёт без зрителей.

Церемонию открытия покажет Первый канал. Начало трансляции — 14:00 по московскому времени.

Знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия будут Софья Великая и Максим Михайлов.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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