Россия сразится с Украиной в первом матче в женских командных соревнованиях лучниц на ОИ

Женская сборная России по стрельбе из лука первый матч в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио проведёт с национальной командой Украины. Встреча состоится в воскресенье, 25 июля.
Победитель пары Россия — Украина выйдет в четвертьфинал, где сразится со сборной США.
Напомним, в квалификации на Олимпийских играх в Токио Ксения Перова стала восьмой (664), Елена Осипова — 22-й (651), Светлана Гомбоева — 45-й (630). В командном зачёте сборная России заняла шестую позицию.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 23 июля 2021
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