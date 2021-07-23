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Литовские гребцы, заменившие россиян в четвёрке парной, провалили первый заезд на ОИ-2020

Литовские гребцы, заменившие россиян в четвёрке парной, провалили первый заезд на ОИ-2020
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Литовские гребцы, заменившие россиян в четвёрке парной из-за допингового дела Никиты Моргачёва и Павла Сорина, заняли последнее место в квалификационном заезде на Олимпиаде в Токио.

«Я счастлив находиться здесь, но в то же время мне грустно, потому что это соревнования, где люди находятся на самом пике, и ехать сюда без подготовки очень тяжело.

Нас очень сильно поддерживали другие гребцы. Это показывает нам, насколько сильно наше сообщество, и как все могут поддерживать друг друга в подобных ситуациях.

Я думаю, мы можем выступать лучше. До старта у нас было всего три тренировки по гребле. Это новая лодка, новый экипаж. Завтра у нас будет две тренировки, и, возможно, мы сможем что-нибудь придумать», — сказал один из гребцов сборной Литвы Довидас Немеравичюс на пресс-конференции.

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