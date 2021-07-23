Литовские гребцы, заменившие россиян в четвёрке парной, провалили первый заезд на ОИ-2020

Литовские гребцы, заменившие россиян в четвёрке парной из-за допингового дела Никиты Моргачёва и Павла Сорина, заняли последнее место в квалификационном заезде на Олимпиаде в Токио.
«Я счастлив находиться здесь, но в то же время мне грустно, потому что это соревнования, где люди находятся на самом пике, и ехать сюда без подготовки очень тяжело.
Нас очень сильно поддерживали другие гребцы. Это показывает нам, насколько сильно наше сообщество, и как все могут поддерживать друг друга в подобных ситуациях.
Я думаю, мы можем выступать лучше. До старта у нас было всего три тренировки по гребле. Это новая лодка, новый экипаж. Завтра у нас будет две тренировки, и, возможно, мы сможем что-нибудь придумать», — сказал один из гребцов сборной Литвы Довидас Немеравичюс на пресс-конференции.
- 23 июля 2021
-
20:51
-
20:38
-
20:19
-
20:01
-
19:59
-
19:49
-
19:29
-
19:13
-
19:06
-
18:54
-
18:53
-
18:46
-
18:41
-
18:36
-
18:30
-
18:22
-
18:16
-
18:12
-
17:48
-
17:43
-
17:43
-
17:23
-
17:14
-
16:59
-
16:05
-
15:57
-
15:30
-
15:29
-
15:27
-
15:12
-
15:11
-
14:56
-
14:22
-
14:09
-
14:03