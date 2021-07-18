В Литве приняли предложение заменить российских гребцов в четвёрке парной на Олимпиаде
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Федерация гребного спорта Литвы приняла предложение Международной федерации гребного спорта заменить на Олимпийских играх в Токио российских гребцов в четвёрке парной.
Напомним, что сегодня Федерация гребного спорта России приняла решение снять команду с Олимпиады. Причиной тому послужило допинговое дело с участием Никиты Моргачёва и Павла Сорина.
«Из Международной федерации гребного спорта получено уведомление о решении России отозвать участие в олимпийском турнире четвёрки парной, поэтому нам предложено участвовать в Играх как команде, которая стала первой среди не прошедших квалификацию.
Идет работа по оформлению аккредитации, заказу билетов», — цитирует президента федерации гребного спорта Литвы Дайнюса Павилёниса LRT.
Новость по темеРоссийские гребцы не выступят в четвёрке парной на Олимпиаде
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