В Литве приняли предложение заменить российских гребцов в четвёрке парной на Олимпиаде

Федерация гребного спорта Литвы приняла предложение Международной федерации гребного спорта заменить на Олимпийских играх в Токио российских гребцов в четвёрке парной.

Напомним, что сегодня Федерация гребного спорта России приняла решение снять команду с Олимпиады. Причиной тому послужило допинговое дело с участием Никиты Моргачёва и Павла Сорина.

«Из Международной федерации гребного спорта получено уведомление о решении России отозвать участие в олимпийском турнире четвёрки парной, поэтому нам предложено участвовать в Играх как команде, которая стала первой среди не прошедших квалификацию.

Идет работа по оформлению аккредитации, заказу билетов», — цитирует президента федерации гребного спорта Литвы Дайнюса Павилёниса LRT.