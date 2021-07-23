Червиченко: хорошо, что не показали проход Украины на Олимпиаде. Пора их уже лечить

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу рекламы на Первом канале во время выхода национальной команды Украины на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

«То, что проход делегации сборной Украины закрыли телерекламой —это даже хорошо. Считаю, что это правильный поступок. То, сколько руководители их страны выливают помоев в адрес России, — недопустимо.

Первый канал поступил абсолютно правильно, радикально. Пора их уже лечить и объяснять кто, где и как. Нечего нам смотреть на сборную Украины. Надо понимать, что период сидения на голове и болтания ногами уже закончился. Настало время оплеух», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.