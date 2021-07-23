Журова: может, непоказ по ТВ сборной Украины на Олимпиаде – стечение обстоятельств

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова дала комментарий по поводу рекламы на Первом канале во время выхода украинских спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио.
«Не знаю, было это специально или нет, но в интернете рекламы не было. Какое-то количество болельщиков могло возмутиться, но это может быть и стечением обстоятельств, как карта России с Крымом, которую сначала изобразил МОК. Все почему-то видят в этом злой умысел», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, Первый канал не стал показывать выход сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Перед выходом национальной команды Украины трансляция прервалась рекламой. При этом в приложении Первого канала трансляцию не прерывали перед выходом украинских олимпийцев.
- 23 июля 2021
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