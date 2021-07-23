Светлана Журова: для нашей команды будет приемлемо третье, четвёртое или пятое место

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, какие места в неофициальном медальном зачёте будут считаться приемлемыми для российских спортсменов.

«В неофициальном медальном зачёте для нашей команды будет приемлемо третье, четвёртое или пятое место. Сборную по лёгкой атлетики мы практически потеряли, допустили лишь допустили ограниченное количество спортсменов. И давайте честно: когда её нет, то страну это сильно откидывает. Свои медали мы возьмём, где и положено: художественной, спортивной гимнастике, в плавании и прыжках в воду, борьбе, гандболы, фехтовании. Есть ещё велоспорт, гребля, огромное внимание к теннису», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.